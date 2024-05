Eind maart liet Bandai Namco weten dat er een vierdelige uitbreiding onderweg was voor Dragon Ball Xenoverse 2. Het eerste deel is nu voorzien van een releasedatum en die is heel erg dichtbij: Future Saga Chapter 1 zal morgen namelijk beschikbaar worden gesteld.

Buiten een nieuw verhaal zullen er ook nieuwe missies, skills en personages worden toegevoegd, waaronder Android 18 en Broly. Morgen zal er ook een nieuwe gratis update beschikbaar komen. Deze brengt onder andere nieuwe Raid Quests en kostuums met zich mee. In de onderstaande video wordt het eerste deel van Future Saga getoond.