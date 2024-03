Bandai Namco en Dimps gaan Dragon Ball Xenoverse 2 weer van nieuwe content voorzien. De game zal een nieuwe uitbreiding krijgen met de naam: Future Saga.

In de nieuwe uitbreiding voor de game wordt er ge√ęxperimenteerd met kwaadaardige energie. Dit levert grote gevaren op en natuurlijk is het aan jou om hier een stokje voor te steken.

Future Saga zal in vier delen worden aangeboden. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend. Er is wel een teaser trailer vrijgegeven en die check je hieronder.