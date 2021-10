De stroom aan Dragon Ball Xenoverse 2 DLC houdt maar niet op, want het volgende personage maakt haar opwachting en komt in de loop van de herfst naar de game. Caulifla (Super Saiyan 2) is hier en is helemaal klaar om zich in het epische strijdtoneel te mengen met haar bliksemsnelle bewegingen.

Caulifla zal deel uitmaken van de ‘Legendary Pack 2’ DLC, die tegelijk met haar release live gaat. Deze DLC voegt bovendien ook nieuwe extra missies aan de game toe, dus er is opnieuw heel wat te beleven. Bekijk een nieuwe trailer hieronder.