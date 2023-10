Er zijn games die jaren na de release nog steeds ondersteuning krijgen in de vorm van grote updates en/of content. Een van de meest bekende voorbeelden hiervan is natuurlijk No Man’s Sky, maar Dragon Ball Xenoverse 2 kan er ook wat van.

De vechtgame van Bandai Namco werd in 2016 uitgebracht en vandaag krijgt de game weer een grote update. Deze brengt onder andere een nieuw evenement en een nieuwe Battle Mode met zich mee. Er staan echter nog meer spannende ontwikkelingen op de planning voor Dragon Ball Xenoverse 2.

Volgend jaar worden er bijvoorbeeld meer speelbare personages toegevoegd en er komt ook een PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versie van het vechtspel. De volledige roadmap van wat er nog in het verschiet ligt voor Dragon Ball Xenoverse 2 kun je hieronder bekijken.

Bandai Namco heeft ook nog een trailer beschikbaar gesteld om het zevenjarig bestaan van Dragon Ball Xenoverse 2 te vieren.