Volgende week dinsdag is het de eerste dinsdag van de nieuwe maand en dat betekent steevast een PlayStation Plus update. Via het PlayStation Blog heeft Sony PlayStation nu bekendgemaakt welke drie vier games aan het aanbod toegevoegd zullen worden, ondanks dat één titel vooraf al lekte.

De onderstaande games maken deel uit van de line-up voor maart:

Sifu (PS4/PS5)

EA Sports F1 23 (PS4/PS5)

Hello Neighbor 2 (PS4/PS5)

Destiny 2: Witch Queen (PS4/PS5)

PlayStation Plus abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.