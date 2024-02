In 2017 verscheen er een nieuwe arcadekast van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Deze game, voluit Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, zal nu ook gaan verschijnen op consoles en pc.

De game schotelt dezelfde side-scrolling beat ‘em up-actie voor maximaal vier spelers voor en voegt daar wat extra’s aan toe. Zo zijn er onder andere drie extra levels en zes extra baasgevechten inbegrepen in de console- en pc-versie.

Het spel zal op 23 april 2024 uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Wat je van deze game kunt verwachten kan je in de onderstaande trailer zien.