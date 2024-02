Ubisoft werkt momenteel aan meerdere Assassin’s Creed projecten en eentje daarvan is ‘Assassin’s Creed Codename Hexe’, een game die ons zal droppen in de tijd van de heksenvervolgingen. Veel info over deze game is eigenlijk nog niet bekend, maar kennelijk zal het geen RPG worden. Een verslag van Insider Gaming geeft nu echter wat meer info.

Volgens Tom Henderson zou Codename Hexe allereerst een vrouwelijke protagoniste krijgen, waarschijnlijk met de naam Elsa. Het leven van Elsa wordt waarschijnlijk geen lachertje, want de game wordt omschreven als ’the darkest Assassin’s Creed game ever’. Uiteraard gaat dit dan over de toon van de game en niet over de letterlijke belichting.

Dit is uiteraard geen officieel nieuws, dus neem dat korreltje zout er alvast maar bij.