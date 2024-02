Fans van de Assassin’s Creed franchise hoeven zich de komende jaren allesbehalve te vervelen! Er staat heel wat leuks op de planning (waaronder ‘codename Red’ en ‘codename Hexe’), maar er zijn ook verschillende projecten die voorlopig nog onaangekondigd zijn.

Tom Henderson van Insider Gaming lijkt meer te weten en postte een (vaag) verslag van wat we mogen verwachten. Hij neemt een kijkje in de nabije toekomst van de franchise, maar benoemt ook de plannen voor de rest van dit decennium. Klaarblijkelijk mogen we ook nog dit verwachten:

“Other projects include Obsidian (Black Flag Remake), Nebula (settings based in India, Aztec Empire, and Mediterranean), Raid (a free-to-play 4-player co-op that’s PvE), Echoes (another multiplayer title), and another Assassin’s Creed Remake which are all scheduled to release by the end of the decade.”