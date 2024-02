De PlayStation Portal lijkt misschien qua features niet de meest logische keuze als je op een kleiner scherm toch je PlayStation 5-games wilt spelen, maar de streaming handheld blijkt het toch verrassend goed te doen, zo zegt PlayStation vice president van product management Hiromi Wakai.

In gesprek met Game File zegt de topvrouw namelijk dat de “vraag naar PlayStation Portal de verwachtingen heeft overtroffen”. De streaming handheld was inderdaad voor lange tijd straal uitverkocht en nu lijken de voorraden iets te normaliseren. Wakai geeft echter geen verkoopcijfers prijs bij deze uitspraak, dus het is lastig om te bepalen hoe vaak de PlayStation Portal dan precies verkocht is.

“Although we don’t have any numbers to share, the demand has continued to exceed our expectations.”

Ze stelt wel dat een belangrijk uitgangspunt was om niet al te veel aandacht op te vragen van de ontwikkelaars bij het bouwen van een nieuwe handheld. Hierdoor was de keuze om bestaande games te streamen in plaats van een nieuwe PlayStation Portable of Vita te maken snel gemaakt.