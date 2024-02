Ook bij Sony moeten ze gebukt gaan onder de tegenvallende cijfers en algehele tendens van de videogame industrie en als gevolg heeft men besloten om bij een aantal studio’s te gaan herstructureren. Praktisch betekent dat er zo’n 900 mensen bij verschillende ontwikkelaars op straat gezet gaan worden.

Het lijkt daarom als vanzelfsprekend dat een aantal projecten (voorlopig) het daglicht niet zullen zien, wat in een opvolgende post van Hermen Hulst op de Sony Interactive website ook beaamd wordt. We weten dat een studio in Londen geheel gesloten gaat worden, dat Firesprite last zal krijgen van de ontslagen en dat waarschijnlijk ontwikkelaars zoals Naughty Dog, Insomniac Games en Guerrilla Games de nodige klappen zullen krijgen.

“We looked at our studios and our portfolio, evaluating projects in various stages of development, and have decided that some of those projects will not move forward.”