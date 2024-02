In een industrie waar op dit moment links en rechts zware klappen vallen qua ontslagrondes en studio’s die gesloten worden, zijn er hier en daar ook zo de nodige lichtpuntjes te bespeuren. David Vonderhaar – voorheen designer van de Call of Duty: Black Ops games – heeft namelijk in samenwerking met NetEase Games een nieuwe studio opgericht.

De nieuwe toko heeft de toepasselijke naam BulletFarm gekregen en is gebaseerd in Los Angeles, Californië. Vonderhaar werkte eerst aan in totaal acht Call of Duty-titels voordat hij de deuren van Treyarch achter zich dichttrok.

Vonderhaar wordt vergezeld door Chris Cowell, tevens een Call of Duty veteraan en ze zijn meteen aan de slag gegaan: BulletFarm werkt namelijk aan een “ambitieuze AAA-game” die gebruik gaat maken van Unreal Engine 5 en een nadruk zal hebben op coöp gameplay.

Hij is natuurlijk erg blij met de start van zijn nieuwe studio en zegt tevens dat hij met z’n aankomende project iets compleet nieuws kan maken.

“Starting this new studio has given me a chance to step out of my comfort zone and try my hand at making something entirely new and different. This is a departure from the games I’ve worked on, but one that showcases my passion for rich characters, precise mechanics, more intimate storytelling, and plenty of action.”