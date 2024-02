Sony kwam van de week met het teleurstellende nieuws dat ook zij moeten gaan snijden in het personeelsbestand en ze konden daarbij meteen zeggen dat studio’s over de hele wereld geraakt zullen worden door de herstructureringen. Eén van die studio’s is het Amsterdamse Guerrilla Games, die over de jaren furore maakte met franchises als Killzone en Horizon.

Nu zegt het AD dat zo’n 10% van de medewerkers – zo’n 40 man – op straat komt te staan. Naast de Nederlandse studio, zouden ook Naughty Dog, Insomniac Games en Firesprite nog treurig nieuws te horen krijgen en London Studio zal in z’n geheel gesloten worden.

Dit zou echter niks veranderen aan de plannen omtrent Horizon Online, een multiplayer game die zich in het bekende universum afspeelt. Volgens Jason Schreier van Bloomberg zou de game nog steeds intern in ontwikkeling zijn, naast andere singleplayer games waar Guerrilla Games op dit moment mee bezig is.