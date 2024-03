De tijd vliegt, want we zitten alweer in maart. De derde maand van het jaar is van start gegaan en nadat we de afgelopen twee maanden veel nieuwe games zagen verschijnen, zal het deze maand zeker niet stoppen.

Er staan behoorlijk wat nieuwe games op het programma en de bevestigde, grote releases hebben we zoals altijd op een rijtje gezet. Blijf ook zeker de digitale verkoopplatformen in de gaten houden voor additionele releases.

Week van 1 maart

Star Wars: Dark Forces Remaster (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Brothers: A Tale of Two Sons (PS5/XSX/Pc)

ParadiZe Project (PS5/XSX/Pc)

Final Fantasy VII Rebirth (PS5)

Week van 8 maart

The Outlast Trials (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Unicorn Overlord (PS4/PS5/XSX/Switch)

WWE 2K24 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

As Dusk Falls (PS5)

Taxi Life: A City Driving Simulator (PS5/XSX/Pc)

New Star GP (PS4/XO/Switch)

Week van 15 maart

Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition (Switch)

Contra: Operation Galuga (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Star Wars: Battlefront Classic Collection (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Crown Wars: The Black Prince (PS5/XSX/Pc)

Outcast 2: A New Beginning (PS5/XSX/Pc)

Week van 22 maart

Hi-Fi Rush (PS5)

MLB The Show 24 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch)

Alone in the Dark (PS5/XSX/Pc)

Rise of the Ronin (PS5)

Dragon’s Dogma 2 (PS5/XSX/Pc)

Princess Peach: Showtime! (Switch)

Week van 29 maart

Planet Zoo: Console Edition (PS5/XSX)

South Park: Snow Day! (PS5/XSX/Switch/Pc)

Weer een mooie maand als je het ons vraagt. Nog van plan één van de bovenstaande games te halen? Laat het hieronder weten!