Embracer Group is eigenaar van een enorme hoeveelheid grote en kleine studio’s. Gearbox Entertainment is één van de grotere partijen, die in 2021 voor 1,3 miljard dollar werd overgenomen. Echt lucratief is die aankoop niet geweest, want zoveel games heeft de Borderlands-ontwikkelaar niet gemaakt en (als uitgever) uitgebracht.

Volgens een bericht van Kotaku zal Gearbox Entertainment zich volgende maand van Embracer Group afsplitsen. Deze week zou Gearbox CEO Randy Pitchford een meeting met het hele bedrijf hebben gehad, waarbij dit werd aangekondigd. Er waren drie scenario’s mogelijk: bij Embracer Group blijven, verkocht worden of onafhankelijk gaan op basis van eigen investeringen.

Volgens Kotaku is de keuze op het tweede scenario gevallen: verkocht worden. De verkoop zou inmiddels al in een vergevorderd stadium zitten, waardoor een officiële aankondiging niet lang uit zal blijven.

Embracer Group heeft niet gereageerd op vragen van Kotaku, Randy Pitchford wel, maar die zegt eigenlijk niks:

“I’m delighted that what we might be up to is interesting enough to people that you want to make a story about us for your readers. I’m honored and humbled that our company is a topic of rumor, speculation, and discussion. As always, we will be thrilled to share whenever we have projects to announce or news to share as we work hard towards our mission to entertain the world.”