Ben jij fan van actie-RPG’s en wil je tegelijk heel wat bijleren over de wonderbaarlijke Keltische mythologie? Dan heeft Nexon dé game voor je: Vindictus: Defying Fate. Deze veelbelovende titel werd recent aangekondigd en kreeg direct al een eerste trailer. Het is een spin-off van de MMORPG Vindictus, die zich in hetzelfde universum zal afspelen.

Het gaat hier om een pre-alpha trailer, dus dat geeft je al wat info over hoe ver de game momenteel staat. Los vertaald: het zal waarschijnlijk nog wel even duren vooraleer je ermee aan de slag zal kunnen gaan. Desondanks ziet alles er nu al best indrukwekkend uit, dus dit is er eentje om in de gaten te houden.

Vindictus: Defying Fate heeft nog geen releasedatum, maar de game zal uitkomen voor pc en consoles (welke werden niet genoemd). Van 13 tot 18 maart zal er ook een alpha-test plaatsvinden op pc.