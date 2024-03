Nadat vele bedrijven hun werkkracht aan het reduceren zijn geweest in het kader van reorganisaties (en besparingen) kwam ook Sony PlayStation vorige week met slecht nieuws. Er werden honderden mensen op straat gezet, projecten geannuleerd en een studio gesloten. De studio in kwestie is London Studio, bekend van onder andere The Getaway, PlayStation VR Worlds en Blood & Truth.

Een andere ontwikkelaar die vorig jaar al met ontslagen te maken kreeg was Media Molecule. Deze ontwikkelaar bestaat nog wel, maar uit een nieuw bericht van Kotaku redacteur Ethan Gach blijkt dat deze studio samen met Studio London op de shortlist stond om te sluiten. Uiteindelijk is het de laatste ontwikkelaar geworden.

De journalist heeft nadat hij dit nieuws van een bron rond de feestdagen al hoorde contact opgenomen met mensen bij de studio’s, maar niemand was ervan op de hoogte. De sluiting van de studio kwam ook als een volslagen verrassing, zo valt op te maken uit tweets van één van de medewerkers.

Opvallend is dat Jim Ryan een week daarvoor nog bij de studio langs is geweest en daar lachend met mensen op de foto is gegaan. Ietwat ongelukkig, gezien de studio een week later de deuren heeft moeten sluiten. Media Molecule heeft de dans echter ontsprongen en is nog open, maar wel in een uitgedunde vorm vanwege de ontslagen vorig jaar.