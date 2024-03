Microsoft heeft aangekondigd dat ze deze woensdag een nieuwe Xbox Partner Preview organiseren, een showcase waarin ze allerlei games van hun partners laten zien. De showcase staat gepland voor 19:00 uur ’s avonds en zal zo’n 30 minuten duren.

Uitgevers die meewerken zijn zoal Electronic Arts, Capcom, Nexon en meer. Games die voorbij zullen komen tijdens de showcase: Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu Gami: Path of the Goddess en The First Berserker: Khazan. Ook mogen we nieuwe aankondigingen verwachten.

De showcase zal via YouTube en Twitch te volgen zijn en ook kun je het natuurlijk hier op PlaySense kijken.