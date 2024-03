Fallout is één van de meerdere gaming IP’s die zijn weg gaat maken naar het kleine scherm in de vorm van een serie en die zal op 12 april gelanceerd worden op Amazon Prime Video. Onder meer Jonathan Nolan – bekend van zijn werk aan Westworld en samenwerkingen met zijn broer Christopher Nolan – is betrokken bij de serie als producent.

Nu moeten gamers mogelijk nog jaren wachten op de volgende iteratie van Bethesda, maar de tv serie moet daar wel een gat vullen. Volgens Nolan is de serie namelijk goed aangepakt dat het “bijna als Fallout 5” aanvoelt. Dit komt mede doordat elk deel z’n eigen verhaal en setting heeft en er dus ook wat meer creatieve vrijheden zijn, aldus de producent tegenover Total Film.

Nolan maakt tevens de vergelijking met Batman, waar zoveel verschillende varianten en verhalen van zijn, dat er eigenlijk niet een definitieve Batman is. Todd Howard – tevens betrokken als producent – heeft eerder al bevestigd dat de aankomende Fallout serie straks zal behoren tot de canon van de reeks.

“Each of the games is a discrete story – different city, distinct protagonist – within the same mythology. Our series sits in relation to the games as the games sit in relation to each other. It’s almost like we’re Fallout 5. I don’t want to sound presumptuous, but it’s just a non-interactive version of it, right?”