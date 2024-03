Vorige week woensdag werd de nieuwe PlayStation Plus line-up voor maart aangekondigd en deze maand krijgen we niet drie, maar soort van vier games. Drie gewone titels en een uitbreiding voor Destiny 2: The Witch Queen.

Via deze weg laten we je weten dat de onderstaande titels nu aan het PlayStation Plus aanbod zijn toegevoegd. Je kunt ze dus downloaden en spelen, klik daarvoor op de onderstaande links. Ook voor als je deze games in je downloadlijst wilt zetten.

Heb je een PlayStation Plus Essential abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.