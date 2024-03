Capcom heeft verschillende games in de pijplijn zitten en om daar wat updates over te geven, heeft de uitgever aangekondigd een showcase te organiseren. Maar in plaats van alles in één showcase te verwerken, komen ze zelfs met twee aparte shows.

De eerste show staat gepland voor 7 maart 00:00 uur (in nacht naar 8 maart) en de tweede voor 11 maart om 00:00 (in nacht naar 12 maart). De shows draaien om de volgende games:

Show 1: Dragon’s Dogma II en Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Dragon’s Dogma II en Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Show 2: Exoprimal, Monster Hunter Now, Monster Hunter Stories en Street Fighter 6

Beide shows duren ongeveer 15 tot 20 minuten. Capcom stipt hierbij aan dat we geen informatie hoeven te verwachten over Monster Hunter Wilds, al valt dat al uit de line-up van beide dagen op te maken. De shows zijn via YouTube en Twitch te volgen.