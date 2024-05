Het heeft even mogen duren, maar Akuma is nu beschikbaar als speelbaar personage in Street Fighter 6. Het personage is inmiddels een oude bekende, want hij dook voor het eerst op in Super Street Fighter II Turbo in 1994 als geheim personage. Nu 30 jaar later is Akuma nog steeds een bekend figuur binnen de franchise en hij laat zien dat hij de Satsui no Hado als geen ander beheerst.

Net als andere personages die als uitbreiding zijn toegevoegd aan de game, zal je Akuma kunnen vinden als Master in de World Tour. Je kan een leerling van hem worden, hem vervolgens uitdagen en zijn kenmerkende Satsui no Hado techniek zelf leren. Ook krijgt hij zijn eigen Arcade verhaal, Combo trials en diverse cosmetische opties om hem aan te passen. Hieronder zie je Akuma in actie.