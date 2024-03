We zitten alweer in de maand maart en dat betekent een update van Microsoft aangaande Xbox Game Pass. Via Xbox Wire heeft Microsoft bekendgemaakt welke titels de komende weken aan het aanbod van de dienst toegevoegd zullen worden.

Hieronder op een rijtje alle geplande releases en er zitten mooie titels bij. Zo is Control zeker de moeite waard en MLB The Show 24 is direct vanaf release via Xbox Game Pass beschikbaar. Dat blijft interessant, want die game wordt gemaakt door Sony.

Nu beschikbaar

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, console & pc)

Vanaf 7 maart

PAW Patrol World (Cloud, console & pc)

Vanaf 12 maart

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, console & pc)

Vanaf 13 maart

Control Ultimate Edition (Cloud, console & pc)

Vanaf 14 maart

No More Heroes 3 (Cloud, console & pc)

Vanaf 19 maart

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

MLB The Show 24 (Cloud & console)

Later deze maand zullen een paar games uit het aanbod van Xbox Game Pass verdwijnen, dat zijn de onderstaande titels. Deze games zijn vanaf 15 maart niet langer beschikbaar.

Hardspace: Shipbreaker (Cloud, console & pc)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered (Cloud, console & pc)

Shredders (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.