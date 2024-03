Waar Naughty Dog op dit moment precies aan werkt is nog erg mysterieus. Er gaan verhalen rond dat de volgende The Last of Us onderweg is, maar de ontwikkelaar heeft in een eerder stadium tevens onthuld dat ze aan een gloednieuw IP werken. Het zal in ieder geval niet The Last of Us Online worden, gezien die titel na een lange tijd van ontwikkeling toch naar de prullenbak is verwezen.

Toch kan Neil Druckmann het niet laten om ons te plagen over het volgende project van Naughty Dog. De regisseur – die eerder aangaf dat hij nog maar “een paar grote games in zich heeft zitten” – heeft in hetzelfde gesprek met de rapper Logic gezegd dat de volgende game van de Amerikaanse studio “ontzettend ambitieus” is.

Volgens de schrijver en regisseur gaat deze ambitie ook gepaard met grote uitdagingen die veel stress gaan opleveren, iets waar hij zich bij neergelegd heeft. Desondanks hoopt hij het proces voor iedereen zo vreugdevol te maken als mogelijk is.