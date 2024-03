Meerdere fabrikanten en bedrijven deden reeds een gooi naar de inmiddels populaire pc gaminghandheld en nu gaat ook MSI zich in de strijd mengen. Het bedrijf onthulde eerder de MSI Claw die in tegenstelling tot de concurrenten gebruik zal maken van Intels Core Ultra chip, in plaats van een chip van AMD.

Een officiële lanceerdatum bleef uit, maar daar is verandering in gekomen. MSI heeft namelijk middels de productpagina op NewEgg aangekondigd dat de handheld vanaf 8 maart verzonden gaat worden naar kopers. Dit is slechts de eerste golf, waarna op 15 maart meer units de deur uit gaan.

Die data lijken niet helemaal voor de Benelux te gelden, gezien de MSI Claw bijvoorbeeld al via Megekko te bestellen is met een levertijd van één dag. De prijs is wel fors, zelfs voor de Ultra 7 variant. De adviesprijs is in de Verenigde Staten bedraagt 799,99 dollar, bij Megekko mag je €949,- aftikken.