Hardware wordt steeds krachtiger en daarmee gaan ook de systeemvereisten voor moderne games omhoog, soms zelf tot het buitensporige. Toch proberen studio’s rekening te houden met zoveel mogelijk configuraties, zodat ook zoveel mogelijk spelers van hun games kunnen genieten. Remedy Entertainment heeft daarom voor Alan Wake II op pc een ietwat bijzondere update uitgebracht.

Ze zijn er namelijk in geslaagd om veel zaken in de game dusdanig te optimaliseren, dat ze de minimum systeemvereisten voor Alan Wake II naar beneden hebben kunnen brengen. Via X deelt de Finse studio een vernieuwd overzicht met de nieuwe systeemeisen, waarin we kunnen zien dat nu ook spelers met een GeForce GTX 1070 of een Radeon RX 5600 XT Alan Wake II kunnen spelen, zij het op een wat lagere resolutie en framerate.