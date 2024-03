In 2019 verscheen The Sinking City, een game die inspiratie haalde bij het werk van H.P. Lovecraft en dat combineerde met detective-achtige gameplay, te vergelijken met de Sherlock Holmes-games. Niet zonder reden, want beide games kwamen uit de stal van Frogwares.

Nu vier jaar later heeft de ontwikkelaar The Sinking City 2 aangekondigd. De game kan je hieronder in actie zien en aan het einde van de trailer is te zien dat de game in 2025 uitkomt. Via Xbox Wire geeft de ontwikkelaar meer informatie bij de filosofie achter de game.