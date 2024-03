Mensen met huisdieren weten als geen ander dat er een speciale band tussen hen kan ontstaan. Ook in games zien we dit regelmatig terug, waarbij je bijvoorbeeld een trouwe viervoeter als compagnon hebt. Denk zoal aan survival games. De interactie tussen mensen en dieren komt ook in het recent aangekondigde Creatures of Ava voor. Hierin moet jij namelijk de vele dieren temmen en genezen.

Je speelt als de 22-jarige Vic die samen met de onderzoeker Tabitha de fictieve wereld Ava onderzoekt. In deze wereld is een mysterieuze ziekte onder de voorheen vreedzame dieren aanwezig en dit zorgt nu voor agressiviteit. Gewapend met een fluit is het aan jou om uit te zoeken waar ‘The Withering’ vandaan komt. Wanneer je dieren temt en geneest, kan je hun vaardigheden vervolgens gebruiken voor de vele puzzels in de game.

Hieronder kan je de eerste trailer van het sfeervolle en actievolle avontuur Creatures of Ava bekijken. De game verschijnt voor de Xbox Series X|S en pc.