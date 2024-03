Afgelopen jaar zagen we in oktober een eerste teken van leven van de survivalgame The Alters. Deze titel is geïnspireerd door het uitstekend beoordeelde This War of Mine, waarin je een groepje oorlogsslachtoffers in leven moet zien te houden. Hierbij moest je keuzes maken en kon je lang niet iedereen tevreden houden. The Alters pakt hetzelfde concept op, maar steekt dit dan in een sci-fi jasje.

De eerste gameplay trailer is nu ook verschenen. Hierin zien we duidelijk hoe hoofdpersoon Jan op een verlaten planeet strandt. Gelukkig kan hij schuilen in een geavanceerd lab, maar dit lab kan alleen worden bediend door meerdere mensen. Op deze planeet is het exclusieve, zeldzame materiaal Rapidium te vinden en met behulp van de kwantumcomputer aan boord kan hij zijn verleden aanpassen. Dit zorgt ervoor dat hij versies van zichzelf uit het verleden aan het werk kan zetten.

Uiteraard hebben al zijn klonen andere motieven, wensen en interesses, dus het zal zeer uitdagend zijn om ze allemaal tevreden te houden. Gooi daar nog tijdsdruk en gevaarlijke weersomstandigheden op de planeet bij en je begrijpt dat de druk hoog ligt, zeker als je cruciale keuzes moet maken.

Hieronder kan je de eerste gameplay trailer van The Alters bekijken. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar de game moet ergens dit jaar verschijnen. Vanaf release zit The Alters inbegrepen bij Xbox Game Pass.