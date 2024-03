Wel te porren voor racen met monster trucks? Dan is dat later dit jaar mogelijk met de game Monster Jam: Showdown. De game werd gisterenavond tijdens de Xbox Partner Preview Showcase aangekondigd en je bekijkt de eerste beelden via de trailer hieronder.

Veel informatie hebben we niet over de game, maar het oogt als een vrij eenvoudige arcade racer. Uit de trailer maken we op dat je te maken krijgt met stunten in een arena, maar ook losse races in verschillende omstandigheden.

Wanneer de game precies uitkomt is nog niet bekend, maar wel weten we dat Monster Jam: Showdown verschijnt voor de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc.