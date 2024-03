Op 11 april vinden de BAFTA Games Awards plaats en het lijkt erop dat Larian Studios zich mag voorbereiden op een feestje, want Baldur’s Gate 3 is maar liefst tien keer genomineerd. De kans dat de ontwikkelaars niet eens met één prijs naar huis zullen gaan lijkt dan ook heel klein.

Baldur’s Gate 3 is overigens niet de enige game met een groot aantal nominaties. Marvel’s Spider-Man 2 is voor negen prijzen genomineerd, Alan Wake 2 voor acht en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Star Wars Jedi: Survivor zijn allebei in de race voor zes prijzen.

Je kunt de BAFTA Game Awards op donderdag 11 april bekijken via YouTube, Twitch en X. Fans kunnen stemmen voor de EE Players’ Choice Award.