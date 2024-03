Nihon Falcom kennen we vandaag de dag vooral door de Ys- en de The Legend of Heroes-games, maar in 2015 (bij ons in 2017) verscheen het ietwat minder bekende Tokyo Xanadu (en later ook diens verbeterde versie ‘Tokyo Xanadu eX+). Alhoewel het minder populair werd dan de eerstgenoemde games, zijn er voldoende fans die al even vragen om een vervolg… en dat lijkt er nu te gaan komen!

Er werd aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een nieuw Tokyo Xanadu-project en het gaat hier om een volledig nieuwe game. Het zal zich afspelen in hetzelfde universum, maar de setting is nieuw en de gameplay is helemaal herwerkt. Er zijn nog geen specifieke details bekendgemaakt (dus we zullen nog wel even moeten wachten op de release), maar hieronder is al een eerste teaser te bewonderen.