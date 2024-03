Het jaar gaat in een behoorlijk stevig tempo en we zitten inmiddels alweer in de maand maart. De aankomende weken moeten er weer wat toppers uitgebracht gaan worden en dat terwijl we de afgelopen maanden al grote games als Like a Dragon: Infinite Wealth en Final Fantasy VII: Rebirth hebben gekregen.

Sony heeft daarom in een nieuw bericht op het PlayStation Blog teruggeblikt op de maand februari en onthuld welke games in die maand het meest zijn gedownload. Final Fantasy VII: Rebirth mag dan een onvervalste topper zijn, het zal nog wel het één en ander moeten verrichten om koploper Helldivers 2 van de troon te stoten. Ook Grand Theft Auto V staat (nog steeds) in de lijst, samen met de nodige sporttitels.

PS5

Helldivers 2 Final Fantasy VII Rebirth EA Sports FC 24 Tomb Raider I-III Remastered Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare III Skull and Bones Suicide Squad: Kill the Justice League NBA 2K24 It Takes Two Poppy Playtime: Chapter 1 ARK: Survival Ascended Madden NFL 24 TEKKEN 8 Hogwarts Legacy Star Wars Jedi: Survivor Need for Speed Unbound Persona 3 Reload Cyberpunk 2077 The Crew Motorfest

PS4

Red Dead Redemption 2 Minecraft EA SPORTS FC 24 Need for Speed Heat A Way Out Grand Theft Auto V Batman: Arkham Knight Poppy Playtime: Chapter 1 Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft Need for Speed Payback Gang Beasts Call of Duty: Modern Warfare III Unravel Two Batman: Return to Arkham The Last Of Us Remastered NBA 2K24 theHunter: Call of the Wild STAR WARS Battlefront II Overcooked! 2 Wobbly Life

PS VR2

ForeVR Bowl Beat Saber Legendary Tales Arizona Sunshine 2 Pavlov Ultrawings 2 Among Us VR Creed: Rise to Glory – Championship Edition Moss: Book 2 Job Simulator

PS VR

Batman: Arkham VR Sniper Elite VR The Walking Dead Onslaught Job Simulator Beat Saber Creed: Rise to Glory Moss: Book II Lethal VR Goalkeeper VR Challenge DOOM 3: VR Edition

Free-to-play (PS5 + PS4)