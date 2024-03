De Super Mario Bros. Movie was een ongekend succes voor Nintendo. Sterker nog: het is tot op heden de op één na meest succesvolle animatiefilm ooit gemaakt. Dan zit er heil in een vervolg, zou je dus denken.

Daar denkt Nintendo precies hetzelfde over en daarom heeft geestelijk vader Shigeru Miyamoto ter ere van Mario-dag (MAR10, 10 maart) op X onthuld dat het vervolg op Super Mario Bros. Movie in april 2026 op het grote doek moet verschijnen. Volgens Miyamoto zullen Nintendo en animatiestudio Illumination voor dit aankomende deel meer met elkaar samenwerken, hoewel verdere details schaars blijven.

“This is Miyamoto. We are now creating a new animated film based on the world of Super Mario Bros. This film is planned for release in theaters on April 3rd, 2026 in the US and many other markets, and throughout the month of April in other territories.”