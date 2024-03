Volgens bronnen van Insider Gaming werkt Ubisoft momenteel aan een nieuwe Ghost Recon-game die intern bekend staat als ‘Project Over’.

Volgens de geruchten probeert Ubisoft met Project Over terug te gaan naar de roots van Ghost Recon. Het project wordt omschreven als een tactische first person shooter die draait om squad-based gameplay. Daarbij zou het spel realistische milsim-elementen (militaire simulatie) bevatten.

Er is ook al het een en ander bekend over het verhaal als we de geruchten mogen geloven. In de nieuwe Ghost Recon infiltreer je met je team in een oorlogszone op jacht naar een verrader. Het verhaal zou volgens de bron sterk geïnspireerd zijn door de Call of Duty: Modern Warfare-franchise.

De nieuwe Ghost Recon staat gepland voor een release in 2025 of 2026. Als dit daadwerkelijk klopt, zouden wij er niet van opkijken als we later dit jaar de officiële onthulling te zien krijgen.