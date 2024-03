Ook dit jaar heeft Nintendo het een en ander aangekondigd op Mario-dag. Een van de grootste verrassingen die uit de hoed van Nintendo werd getrokken, is dat het bedrijf in samenwerking met LEGO volgend jaar Mario Kart-sets gaat uitbrengen. Daarnaast komen er dit jaar ook nog een aantal nieuwe Super Mario LEGO-sets uit.

Hoewel nog niet bekend is hoe de Mario Kart-sets eruit zullen zien, weten we al veel meer over de nieuwe Super Mario-sets die in augustus zullen worden uitgebracht. Het gaat om de volgende drie sets:

De Bowser Exprestrein | €119,99 | 1392 stenen

King Boo’s spookhuis | €74,99 | 932 stenen

Gevecht met Roy bij Peach’ kasteel | €64,99 | 738 stenen

Naast deze LEGO aankondiging heeft Nintendo ook updates gegeven over eerder aangekondigde games, een vervolg op The Super Mario Bros. film én over klassieke Mario-games die naar Nintendo Switch Online komen.