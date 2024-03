Nintendo heeft in het kader van ‘MAR10 Day 2024’ meerdere Mario-gerelateerde aankondigingen gedaan. Zo ook dit bericht, waarin Nintendo laat weten dat Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket drie nieuwe Mario-games krijgt.

Happy #Mar10 Day! Get ready for three classic Mario games to come to #NintendoSwitchOnline this Tuesday, March 12th!#GameBoy:

☑️ Dr. Mario

Game Boy Color:

☑️ Mario Tennis

☑️ Mario Golf pic.twitter.com/C5HF89ARbv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 10, 2024