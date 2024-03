Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat geldt voor alles en iedereen, zelfs gamestudio’s… al wil dat niet zeggen dat we het leuk vinden om een ontwikkelaar vroegtijdig de deuren te zien sluiten. Dit keer is het Deviation Games dat afscheid neemt, een studio die in 2020 opgericht werd door enkele veteranen uit de Call of Duty-franchise en tot voor kort in samenwerking met Sony sleutelde aan een nog onbekende originele IP.

Die IP zal nu het daglicht niet meer zien… of toch niet met Deviation Games aan het roer. In het onderstaande statement drukt Kriste Stull, chief human resources en operations officer, haar spijt uit over het einde van haar studio. Als je wilt weten waarom het doek precies gevallen is, dan moeten we je teleurstellen: de reden blijft vooralsnog in nevelen gehuld. We wensen alle werknemers van Deviation Games veel succes in hun zoektocht naar nieuw werk.