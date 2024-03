Shawn Layden is al een tijd niet meer direct betrokken bij het leiden van gamingbedrijven, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en af en toe komt de voormalig PlayStation-topman in het nieuws met een aantal uitspraken. Exclusiviteit van games is tegenwoordig een belangrijk onderwerp en ook Layden heeft daar het één en ander over gezegd.

In gesprek met GamesBeat zegt Layden namelijk dat exclusiviteit een “achilleshiel” is. Hij heeft het specifieker over grote games die megabudgetten krijgen en dat het voor bedrijven als Sony en Microsoft logisch is om hun games op meer platforms uit te brengen, ze bereiken op die manier immers meer spelers. De generaties consoles spelen hier ook een rol in, men kan namelijk op een bepaald punt in de generatie maximaal 250 miljoen mensen bereiken, een aantal wat gedurende de jaren niet veranderd is, terwijl de kosten voor games wel enorm gestegen zijn.

“When your costs for a game exceed $200 million, exclusivity is your Achilles’ heel. It reduces your addressable market. Particularly when you’re in the world of live service gaming or free-to-play. Another platform is just another way of opening the funnel, getting more people in. The global installed base for consoles–if you go back to the PS1 and everything else stacked up there, wherever in time you look at it, the cumulative consoles out there never gets over 250 million. It just doesn’t.”

Dat wil echter niet zeggen dat Layden helemaal tegen exclusiviteit is. Tijdens de nieuwste What’s Up PlayStation podcast zegt hij namelijk dat het wel degelijk belangrijk is om een bepaald platform te showcasen en wat daar technisch allemaal op mogelijk is en dat het een manier is om een groter deel van de markt te verkrijgen.