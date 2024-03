Zoals we het afgelopen jaar hebben kunnen waarnemen, is het rumoerig in de gamesindustrie. Na een periode van acquisities in de afgelopen jaren begonnen de eerste ontslagen en sluitingen van studio’s zich te manifesteren. Deze trend zet nog steeds door. Niet alleen gamers vragen zich af of dit systeem houdbaar is, ook de platformhouders zelf zetten hun vraagtekens bij het huidige model, aldus voormalig president van SEGA en voormalig hoofd van Xbox, Peter Moore, in een interview met IGN.

Volgens Moore wordt het steeds minder aantrekkelijk om veel geld uit te geven aan gaminghardware, en dit zorgt volgens de oud-topman voor veel discussies binnen bedrijven. Moore verwacht namelijk dat bedrijven zichzelf bij de lancering van een nieuwe generatie zullen moeten voorbereiden op miljardenverliezen en vraagt zich hardop af of de industrie dat wel aankan.

I think it’s a real serious question that’s being asked I’m sure in Tokyo, in Redmond, Washington, in Kyoto. That’s what everybody’s working on right now, because when you start off that next generation, you’ve got to be ready to absorb billions of dollars in losses. And is the industry, given all the layoffs and everything we’re going through right now, is the industry ready for that? Look at Sony laying off 900 people — a lot there in the UK. My two eldest daughters work at EA, they’re all right, but they’re always looking over their shoulder

Dit is ook onlosmakelijk verbonden met de rol die AI mogelijk gaat spelen en mogelijke veranderende trends binnen de markt. Moore stelt dat gamers in economisch zwaardere tijden zorgvuldiger zullen afwegen of ze wel een nieuwe console nodig hebben, terwijl ze ook games kunnen spelen op bijvoorbeeld hun telefoon, pc of Mac. Dit zijn niet per se vragen die in de afgelopen twintig jaar niet zijn gesteld, maar hij stelt wel dat platformhouders zich zullen moeten bezinnen over welke nieuwe waarde hun consoles toevoegen aan het leven van consumenten.

“What I’m saying is the questions are being asked, as they have been for the last 20 years. Are we ready to gird our loins financially for battle and all of the cost of development, silicon development? What is it that PS6 can do that PS5 can’t that would make people jump from PS5, or same with Xbox, same with Switch, right? God forbid it’s just incremental. And I think that the companies are also looking at that. What can we do to extend this life cycle?

