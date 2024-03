Volgens de laatste geruchten lijkt het erop dat Sony werkt aan het brengen van meer PS2-games naar de PlayStation 4 en 5. Implicit Conversions, dat mogelijk samenwerkt met Sony, liet namelijk in een interview met TimeExtension weten dat ze hiermee bezig zijn. Sindsdien is die specifieke uitspraak van TimeExtension verwijderd.

Implicit Conversions is een bedrijf dat bestaat uit voormalige Ubisoft- en Sony-werknemers, waarvan een aantal ook hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de PlayStation 2-emulator PCSX2. Na verder onderzoek door geïnteresseerde Redditors blijkt dat Implicit Conversions zelf via LinkedIn bevestigt dat ze “samenwerken met Sony Interactive Entertainment / PlayStation om PS1-, PS2- en PSP-games naar de PS4 en PS5 te brengen”. Ook deze tekst is sindsdien van de LinkedIn-pagina verwijderd.

Het is onbekend of het om een misverstand gaat of dat het nu nog niet het juiste moment was om deze informatie naar buiten te brengen. Het feit dat zowel Implicit als TimeExtension de vermeldingen offline hebben gehaald, lijkt echter aan te duiden dat het bedrijf wel degelijk met Sony samenwerkt.