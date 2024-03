Enige tijd geleden zorgde Microsoft voor de nodige opwinding binnen de gamesindustrie. Diverse exclusieve titels zouden namelijk voor andere platformen worden uitgebracht. Eén van deze titels is Sea of Thieves. De piratengame die door ontwikkelaar Rare Ltd. is ontwikkeld, blijkt ook erg gewild onder PlayStation-spelers.

Dit blijkt wel uit diverse bronnen die de populariteit duidelijk in kaart brengen. Zo werd via X gedeeld dat de Premium Edition van Sea of Thieves op nummer 1 staat in de Verenigde Staten als pre-order. Ook de standaard editie doet het niet onaardig, deze staat namelijk op de vijfde plek volgens diezelfde bron.

Ook in andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk doet Sea of Thieves het goed als pre-order in de PlayStation Store. Hier wist de titel ook tijdelijk de eerste plek te pakken. Zit jij te wachten op de PS5-versie van Sea of Thieves, die op 30 april verschijnt?