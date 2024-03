We zijn bijna op de helft van de maand en dan krijgen we altijd een PlayStation Plus Extra en Premium aankondiging, zo ook vandaag. Sony PlayStation heeft via het PlayStation Blog bekendgemaakt wat er vanaf dinsdag 19 maart beschikbaar zal zijn. We hebben de titels hieronder op een rijtje gezet.

PlayStation Plus Extra/Premium

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition (PS4/PS5)

Marvel’s Midnight Suns (PS4/PS5)

Resident Evil 3 (PS4/PS5)

LEGO DC Supervillains (PS4)

Mystic Pillars: Remastered (PS5)

Blood Bowl 3 (PS4/PS5)

Super Neptunia RPG (PS4)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS5)

PlayStation Plus Premium

Jak and Daxter The Lost Frontier (PS4/PS5)

Cool Boarders (PS4/PS5)

Gods Eater Burst (PS4/PS5)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R (PS4)

Als extra zal vanaf 1 april My Hero Academia seizoen 1 via Sony Pictures Core te zien zijn voor beide abonnementsvormen.

Om de games te kunnen downloaden en spelen dien je over het juiste abonnement te beschikken. Voor het afsluiten van zo’n abonnement of het upgraden, kan je hier terecht.