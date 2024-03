Wie maar wat graag zijn vriendin uit de klauwen van demonen wil bevrijden als een professionele en bad-ass demonen jager, hoeft niet verder te zoeken dan Shadows of the Damned: Remaster. Deze game werd in juni 2023 aangekondigd en wordt ontwikkeld door Grasshopper Manufacture. Sinds de aankondiging hebben we weinig van de game vernomen, maar daar is nu verandering in gekomen.

Shadows of the Damned: Remaster heeft allereerst een nieuwe naam gekregen. Zo heet de game nu officieel ‘Shadows of the Damned Hella Remastered’ en de release zal dit jaar nog plaatsvinden. Voor de gelukkigen onder ons die naar PAX East gaan, zij kunnen de game daar onder handen nemen. Je kan zelfs de CEO Suda51 uitdagen voor een potje blackjack en exclusieve Shadows of the Damned Hella Remastered goodies winnen.