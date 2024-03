Eens in de zoveel tijd zet Sony uiteraard zijn PlayStation producten nogmaals in de schijnwerpers. Dat is ook dit keer het geval en deze keer staat PlayStation VR2 centraal. Nu richt deze promo video zich niet zozeer op het apparaat zelf, maar meer op de multiplayer games. Want er zijn naast de singleplayer games natuurlijk ook genoeg titels die je samen met je vrienden kunt spelen.

In deze promovideo komen diverse multiplayer games voorbij. Wil je bijvoorbeeld vechten tegen zombies? Dan zijn de games Arizona Sunshine II of After the Fall uiterst geschikt voor je. Sportliefhebbers komen ook aan hun trekken met Gran Turismo 7, Creed: Rise to Glory en C-Smash Vrs. Er zitten genoeg games verpakt in deze energieke trailer, dus kijk gauw of er wat leuks voor je bij zit!