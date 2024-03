Konami heeft de remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater nog niet van een releasedatum voorzien. Het ziet er echter wel naar uit dat de Japanse ontwikkelaar/uitgever de franchise weer langzamerhand onder de aandacht wil brengen. Konami is namelijk gestart met een docu-serie over de bekende reeks.

In de Metal Gear Solid Legacy Series zal er meer verteld worden over de verschillende delen die al zijn uitgekomen. De eerste video is nu beschikbaar en daarin komt onder andere David Hayter aan het woord, de stem van Solid Snake.

Het eerste deel van de Metal Gear Solid docu-serie check je hieronder.