Ken je Implicit Conversions? Indien het antwoord op die vraag ‘neen’ is, sta ons toe om hen even voor te stellen. Implicit Conversions is een ontwikkelaar gespecialiseerd in het overzetten van PSX-, PS2- en PSP-titels naar de PlayStation 4 en 5, en heeft daarvoor tot dusver al best wat games uitgebracht op Sony’s PlayStation Plus Premium service.

Op LinkedIn kan je lezen dat Implicit Conversions momenteel aan enkele dergelijke projecten sleutelt. Voeg daaraan het feit toe dat zowel Rockstar als Konami op de officiële website van de studio vermeld worden als partners en uitgevers, en je komt tot een best aantrekkelijk vooruitzicht. Wordt het PS2- en PSP-aanbod van PS Plus Premium binnenkort rijker?

Wij zouden alleszins geen nee zeggen tegen het heropduiken van Rockstar titels als Manhunt en GTA: Vice City Stories, terwijl de mogelijkheid om de originele Silent Hill-games te (her)spelen ook bijzonder fijn klinkt. Wij houden alvast onze vingers gekruist.