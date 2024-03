Gameloft heeft via X aangekondigd dat het een samenwerking is aangegaan met Wizards of the Coast om een Dungeons and Dragons-game te ontwikkelen.

Het spel zal worden uitgebracht voor pc en consoles, wat verrassend is aangezien Gameloft vooral zijn games uitbrengt op telefoons/tablets, zoals Dreamlight Valley, een andere life sim die ze hebben ontwikkeld.

“Players can expect an adventure where the rich lore of this legendary franchise meets real-time survival in a unique campaign of resilience, camaraderie, and danger at nearly every turn,” the developer says. It is currently also looking to hire in a number of different positions to work on the project.