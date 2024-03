De charmant uitziende puzzelplatformer Planet of Lana werd afgelopen jaar uitgebracht voor de Xbox en pc, en wist een goede indruk achter te laten bij gamers. Daarom is het goed nieuws dat ontwikkelaar Thunderful Games heeft aangekondigd dat het spel ook onderweg is naar PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch.

Het spel wordt op 16 april uitgebracht, dus nog iets minder dan een maand te gaan. Je kunt de nieuwste trailer van Planet of Lana hieronder bekijken.