We zijn voorbij de helft van de maand maart en zoals gebruikelijk maakt Microsoft eens in de twee tot drie weken bekend wat er in de pijplijn zit voor Xbox Game Pass. Gezien we de helft van de maand voorbij zijn, is via Xbox Wire aangekondigd wat er onderweg is.

Hieronder de games die nu beschikbaar zijn, maar ook wat er in de komende weken aan de dienst toegevoegd zal worden.

Vanaf nu beschikbaar

Lightyear Frontier (Game Preview – cloud, pc & Xbox Series X|S)

MLB The Show 24 (Cloud & console)

Vanaf 20 maart

The Quarry (Cloud & console)

Vanaf 21 maart

Evil West (Cloud, console & pc)

Vanaf 26 maart

Terra Invicta (Game Preview – pc)

Vanaf 28 maart

Diablo IV (Console & pc)

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Cloud, console & pc)

Open Roads (Cloud, console & pc)

Vanaf 1 april

Ark: Survival Ascended (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 2 april

F1 23 (Cloud – EA Play)

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, console & pc)

Op 31 maart zullen er ook wat games uit het aanbod van Xbox Game Pass verdwijnen en dat zijn de onderstaande titels:

Hot Wheels Unleashed (Cloud, console & pc)

Infinite Guitars (Cloud, console & pc)

MLB The Show 23 (Cloud & console)

