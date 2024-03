Softwarebeveiligingsbedrijf Denuvo heeft een nieuwe technologie uitgebracht om gameleakers gemakkelijker te kunnen identificeren.

De technologie heet ‘TraceMark for Gaming’ en wordt door Denuvo omschreven als een ‘baanbrekende watermerksoftwareoplossing’ die gebruikmaakt van onzichtbare en zichtbare watermerktechnologie. Volgens Denuvo wordt de technologie al gebruikt door Hollywoodstudio’s, sportcompetities en tv-providers.

Dit is volgens Denuvo de eerste watermerksoftware die specifiek bedoeld is voor de gamesindustrie. Het zou een gemakkelijke manier moeten zijn om een watermerk toe te voegen aan softwarebuilds tijdens de ontwikkeling van nieuwe games. Het doel is voornamelijk om te identificeren wie beelden van een game deelt in een vroege fase van ontwikkeling.